Samstag, 30. Mai 2020

Eine ganz besondere Kooperation: Zwölf neue Bienenvölker im Hutewald

Von links: Die Berufsimker Oswald Hensel und Ulrike Lahmann-Hensel, Revierförster Tobias Kiens und Holger Schwerdtfeger, Mitarbeiter des Naturpark Solling-Vogler. Foto: Michael Rudolph

Neuhaus. Zwölf Bienenvölker haben den Hutewald Solling im Niedersächsischen Forstamt Neuhaus bezogen. Ein Berufsimker aus dem Kreis Höxter bringt erstmalig Honigbienen in das ungewöhnliche Waldgebiet, in dem Heckrinder und Exmoorponys ganzjährig leben und frei umherziehen. Der Hutewald Solling der Niedersächsischen Landesforsten wurde zuletzt im Jahr 2015 um 44 Hektar vergrößert. Revierförster Tobias Kiens nahm zusammen mit Beweidungsmanager Holger Schwerdtfeger die neuen Bewohner persönlich in Empfang. Sie hoffen gemeinsam mit den Berufsimkern Oskar Hensel und Ulrike Lahmann-Hensel auf einen ganz besonderen Honig von der offenen Waldweide-Landschaft. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 02.06.2020.