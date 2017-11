Mittwoch, 29. November 2017

Eine gestohlene Geldkarte – verdächtiger Täter gesucht

Die Polizei fragt, wer den Tatverdächtigen auf dem Fahndungsfoto kennt.

Höxter/Holzminden. Einer 75-jährigen Frau aus Höxter ist zwischen dem 8. August und dem 18. August die Geldbörse abhanden gekommen, in der sich auch die EC-Karte der Frau befunden hat. Mit dieser EC-Karte wurden dann am Wochenende vom 19. bis zum 21. August Geldbeträge an Geldautomaten der Filialen der Norddeutschen Landesbank in Holzminden, der Raiffeisenbank Baunatal in Lohfelden und der Volksbank in Göttingen-Groß-Ellershausen widerrechtlich abgehoben. Die EC-Karte wurde am 22. August bei einer versuchten Geldabhebung an einem Geldautomaten der Sparkasse im Thüringischen Ilmenau eingezogen. Die Geldabhebungen, so die ersten Vermutungen der Polizei sind von zwei unterschiedlichen Personen, einer Frau und einem Mann, getätigt worden. Gemäß eines Beschlusses des Amtsgerichtes Paderborn wurden Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Identität der Frau konnte nach der Veröffentlichung schnell geklärt werden. Sie hat mit der Tat nichts zu tun. Hinweise zur Identität des Mannes oder sonstige sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, entgegen.