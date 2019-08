Dienstag, 20. August 2019

Eine halbe Million mehr fürs Krankenhaus Holzminden

Auch für den dringend notwendigen zweiten Linksherkathetermessplatz soll es Geld aus Hannover geben.

Holzminden. Gute Nachrichten aus Hannover für das Holzmindener Krankenhaus: Weil die Baukosten gestiegen sind, stockt das Land die Förderung für das Agaplesion Krankenhaus Holzminden auf. Es gibt 500.000 Euro zusätzlich für die bereits bewilligten Neustrukturierungsmaßnahmen im Funktions- und Pflegebereich für dieses Jahr. „Das Kabinett ist der Empfehlung des Krankenhaus-Planungsausschusses gefolgt und hat heute einen entsprechenden Beschluss gefasst“, freut sich der Landtagsabgeordnete Uwe Schünemann. Auch für das Jahr 2020 sei mit einer weiteren Förderung zu rechnen.

Mit dieser Entscheidung könne nunmehr der Landkreis und die Stadt Holzminden über die bereits grundsätzlich signalisierte Unterstützung befinden. „Die kontinuierliche Modernisierung des Holzmindener Krankenhauses ist eine dringende Notwendigkeit aber auch ein finanzieller Kraftakt“, so der CDU-Politiker. Daher sei es ein wichtiges Signal, dass alle aus der Region in dieser Frage zusammenstehen.

Darüber hinaus hat das Kabinett einen Pauschalansatz für kleine Baumaßnahmen und Erstanschaffungen in Höhe von 6,5 Millionen Euro beschlossen. Auch von diesem Programm werde das Agaplesion Krankenhaus Holzminden profitieren können. „Der Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Beschaffung eines Linksherzkatheter-Messplatzes hat das Ministerium genehmigt“, teilt der Abgeordnete mit. Die entsprechende Förderung werde voraussichtlich in den Jahren 2019 und 2020 ausgezahlt werden können.

Auch hier habe sich die kommunale Ebene und sogar die Wirtschaft engagiert. Mit der Unterstützung von rund 370.000 € würden zusätzliche Anschaffungen zum Ausbau der Elektrophysiologie ermöglicht. „Ein solches, spezialisiertes Angebot zur Untersuchung und Behandlung von Herzrhythmusstörungen ist für ein regionales Krankenhaus und vor allem für die Erkrankten enorm wichtig“, so Uwe Schünemann abschließend.