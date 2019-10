Donnerstag, 10. Oktober 2019

Eine Hommage an Peter Alexander in der Stadthalle Holzminden

Das Musical „Servus Peter“ wurde 2017 als „bestes Musical“ ausgezeichnet. Foto: TAH

Holzminden. Auf eine musikalische Reise in die heile Schlagerwelt der 50er und 60er Jahre entführt das Musical „Servus Peter“ , eine Hommage an Peter Alexander. Aufgeführt wird das Musical am Donnerstag, 28. November, ab 19 Uhr in der Stadthalle Holzminden. Angelehnt an das klassische Singspiel von Ralph Benatzky und die Kult-Verfilmung von 1960 mit Peter Alexander, wird mit viel Schwung, Komik und Musik der damaligen Zeit in den Biergarten des legendären österreichischen Gasthofes „Im weissen Rössl“ am Wolfgangsee geladen. TAH-Abonnenten sparen, wenn sie die Tickets am TAH-Schalter kaufen, mit ABOplus. Der Vorverkauf läuft.

