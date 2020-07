Freitag, 31. Juli 2020

Eine Idee mehr für Holzminden: „Rares für Bares“

Martin Geißel, Marina Kilian und Hucky Kilian starten am Sonnabend mit „Rares für Bares“ in Holzminden. Foto: bs

Holzminden. „Es ist schon ungewöhnlich, in dieser Zeit ein Geschäft zu eröffnen“, geben Marina und Hucky Kilian zu. Und ungewöhnlich ist auch, dass in den Schaufenstern ihres Geschäftes, das sie am Sonnabend offiziell eröffnen, das „zu vermieten“-Schild von Habermann hängt. „Aber es muss ja weitergehen“, erklärt der Experte für Antikes und Außergewöhnliches. Und so ist auch die Geschäftsidee in Zeiten, die das Corona-Virus weltweit und der Ladenleerstand in Holzminden bestimmt, außergewöhnlich: „Rares für Bares“ heißt der neue Laden, der mit dem Ladenleerstand mitziehen wird. Eröffnet wird er in einem Ladenlokal in der Oberen Straße. Sollte es dort Mieter geben, wird Chefin Marina Kilian mit ihren raren Waren umziehen. (bs)

