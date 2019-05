Dienstag, 28. Mai 2019

Eine innige Umarmung zur Begrüßung

Sabine Langner-Uslu nimmt ihren Vater in Empfang. Foto: fhm

Lauenförde. Deutz-Willi ist wieder zuhause. Nach den schlimmen Erlebnissen mit der Polizei in England hat Winfried Langner seiner Treckertour durch Schottland abgebrochen und ist wieder in Richtung Heimat gefahren. Am Dienstagmittag kam er in Lauenförde an. Seine Tochter Sabine Langner-Uslu nahm ihren Papa in empfang und drückte ihn herzlich und inniglich. „Die Polizei hat mich in England schikaniert, keine Ahnung, warum die das gemacht haben“, erzählte Deutschlands bekanntester Treckerfahrer. Am Donnerstag wird die Gemeinde Lauenförde Deutz-Willi offiziell begrüßen. Der Festzug des Volks- und Schützenfestes kommt in die Hasenstraße und holt Winfried Langner samt Trecker Robert und Wohnwagen Schnecke ab. (fhm)

