Samstag, 20. Juli 2019

Eine kurze Premiere am Holzmindener Weserufer

Steinhofs Stammgäste trotzen dem Regen. Foto: beb

Holzminden. Für die Eröffnung der Strandbar Liebesblick am Sonnabendnachmittag sind die Wetterbedingungen nahezu ideal. Ab 14 Uhr sollen am Holzmindener Weserufer durchgehend bis 22 Uhr DJs der Region für Partystimmung sorgen und zum Tanzen animieren, zusätzlich soll für Kinder eine Hüpfburg bereitstehen. In der Nachmittagssonne während der ersten Stunden nach Eröffnung kommt es zwar nicht zur angekündigten Party, aber immerhin haben es sich einzelne Gäste mit kühlen Getränken auf den Liegestühlen bequem gemacht. Als am späten Nachmittag Gewitter mit Regen einsetzt, wird allmählich klar, dass an diesem Sonnabend keine große Party mehr am Weserufer zu erwarten ist. Gegen 20 Uhr baut der Veranstalter Frank Steinhof mit einigen Helfern sein Equipment ab. Vielleicht wird er im August eine neue Eröffnungsparty initiieren, da habe er sich aber noch nicht entschieden. Ob die Bar wöchentlich geöffnet werde oder an einzelnen Tagen während der Sommermonate, sei ebenfalls ungewiss. Die Genehmigung des Bauantrages steht noch aus. Fest steht hingegen, dass Steinhof einen „harten Kern“ an Stammbesuchern hat, die ihn jede Woche in der Alten Liebe besuchen, und die trotz des nassen Rasens und der Aufräum-Stimmung die Bar am Weserufer nicht verlassen wollen. „Wir kommen jede Woche aus Höxter nach Holzminden in die Alte Liebe“, sagt Janina Piwon (ganz rechts). Ihre Freundin, Sarah Pecenkovic (Zweite von rechts) bedauert die kurze Premiere der Strandbar: „Es war sehr cool, alles organisiert, gute Bedienung, netter Inhaber – das Wetter ist halt blöd.“ Ihre Begleiter Mike Schulz und Nijaz Porcic (von links) sind ganz ihrer Meinung. (beb)