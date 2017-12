Mittwoch, 06. Dezember 2017

Eine Milliarde Euro durch Tourismus

Die Mitglieder des Vereins Weserbergland Tourismus diskutierten in Bodenwerder.

Bodenwerder. Es gibt einige Fragen, die viele Regionen in Deutschland bewegen: Welche Rolle spielt der Tourismus als Wirtschaftsfaktor in der Region, und wie sieht eigentlich die Wertschöpfung aus? Grund genug, diesen Fragen auf die Spur zu kommen und eine Antwort darauf auch für das Weserbergland zu finden. Mit dieser Aufgabe beauftragt wurde Professor Dr. Heinz-Dieter Quack vom Europäischen Tourismus Institut (ETI) aus Trier. Bei der Mitgliederversammlung des Weserbergland Tourismus e.V. in Bodenwerder präsentierte er seine Ergebnisse, nannte die Herausforderungen, die von der Tourismusregion zukünftig bewältigt werden müssen und inwieweit Investitionen der öffentlichen Hand in den Tourismus notwendig sind.

