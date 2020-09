Mittwoch, 16. September 2020

Eine Million Euro für die Samtgemeinde Boffzen

Die heimischen Landtagsabgeordneten freuen sich über die Zuwendung. Foto: TAH-Symbolfoto

Boffzen. In 2020 erhalten 25 besonders finanzschwache Landkreise, Städte, Gemeinden und Samtgemeinden Bedarfszuweisungen in Höhe von insgesamt 60,71 Millionen Euro. Auch die Samtgemeinde Boffzen erhält eine Million Euro an Finanzmitteln. Die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt (SPD) freut sich über die Zuwendung aus Hannover: „Die Bewilligung der Mittel sind ein gutes Zeichen für die Samtgemeinde Boffzen und den Landkreis Holzminden, der damit in der derzeitigen außergewöhnlichen Lage nicht im Stich gelassen wird.“

Die Kommunen erhalten die Zuweisungen zur Deckung von Fehlbeträgen in den kommunalen Haushalten, um ihre Kassenliquidität zu stärken und aufgelaufene Fehlbeträge zurückzuführen. Die Höhe der einzelnen Zuweisungen beläuft sich auf Beträge zwischen 310.000 Euro für Lutter am Barenberge in der Samtgemeinde Goslar und jeweils acht Millionen Euro für den Landkreis Lüchow-Dannenberg.

Auch Uwe Schünemann (CDU) freut sich über die Bedarfszuweisung für die Samtgemeinde Boffzen und sieht darin ein positives Signal für die Region. „Diese finanzielle Unterstützung ist zwingend erforderlich“, so der CDU Politiker. Allerdings könnten damit die strukturellen Probleme nicht gelöst werden. Die Samtgemeinde benötige eine kontinuierliche Hilfestellung, um mittel- und langfristig voll handlungsfähig zu bleiben. „Ich bin gern bereit, zusammen mit dem neuen Bürgermeister Tino Wenkel entsprechende Gespräche mit dem Innenministerium zu führen,“ versichert Uwe Schünemann.

