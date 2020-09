Montag, 14. September 2020

Eine neue Coronavirus-Infektion in der Region

Keine neuen Infektionsfälle gibt es im Kreis Holzminden. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Die Anzahl der aktuell Infizierten im Kreis Holzminden liegt weiterhin bei sieben Personen. Das meldet das Kreisgesundheitsamt Holzminden am Montag, 14. September. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 126. Davon gelten 112 als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich derzeit 104 Personen. Auch im Landkreis Northeim hat es keine neuen, aktuellen Infektionen gegeben. Die Zahl der akut infizierten Personen liegt weiterhin bei sechs. Aktuell sind 181 bestätigte Infektionen im Landkreis Northeim bekannt. Unverändert 169 Personen gelten mittlerweile als genesen, sodass die Infektionsquarantäne aufgehoben werden konnte. Die Anzahl der Verstorbenen beträgt sechs Personen. Im Landkreis Hameln-Pyrmont sind derzeit neun aktuelle Infektionen bekannt. Insgesamt wurden im Nachbarkreis seit März 212 Fälle einer Corona-Infektion bestätigt. Von diesen 212 Fällen gelten 193 Personen als geheilt. Zehn Personen sind verstorben. Ein neuer Infektionsfall wird aus dem Kreis Höxter am Montag, 14. September, gemeldet. Dort gibt es jetzt neun aktuelle Fälle. Insgesamt wurden 422 Fälle bestätigt, 395 gelten als genesen. 18 Menschen sind im Kreis Höxter im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. (fhm)