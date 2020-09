Donnerstag, 24. September 2020

Eine neue Infektion im Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Der Landkreis Holzminden meldet am Donnerstagnachmittag eine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Am Mittwoch wurde ebenfalls eine Person positiv auf den Virus getestet, eine andere gilt seit Mittwoch als genesen. Damit steigt die Anzahl der momentan infizierten Kreisbewohner um eine Person auf acht an. 132 positive Befunde zählt der Kreis Holzminden seit Beginn der Pandemie insgesamt. 40 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. (beb)