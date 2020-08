Samstag, 08. August 2020

Eine neue Weserpromenade für Beverungen

Bürgermeister Hubertus Grimm freut sich darüber, dass die Bauarbeiten begonnen haben. Foto: fhm

Beverungen . Bürgermeister Hubertus Grimm freut sich, dass die Arbeiten endlich begonnen haben. Insgesamt 1,5 Millionen Euro fließen nach Beverungen und in die Orte, um die Weserpromenade und die Fährplätze zu gestalten und aufzuwerten. In Beverungen wird der Bereich zwischen Dampferanlager und Parkhaus neu gemacht, dazu kommen die Fährplätze in Herstelle, Wehrden und am Eulenkrug. Die Weserpromenade kostet knapp eine Million Euro, für die Orte wird eine halbe Million Euro investiert. „Das ist positiv für die ganze Stadt und die Region“, unterstreicht Bürgermeister Grimm. Die Maßnahme wird zu 80 Prozent vom Bund und vom Land NRW mit GRW-Mitteln gefördert. (fhm)

