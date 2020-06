Montag, 29. Juni 2020

Eine unerwartete Begegnung am Sonntagmorgen bei Schießhaus

Wolfgang Beier fotografierte den Luchs, der sich bei Schießhaus auf dem Waldweg sonnte.

Bevern/Schießhaus. Wolfgang Beier aus Bevern ist bei einer morgendlichen Radtour durch den Solling eine seltene Überraschung widerfahren. Er berichtet: „Als ich am Sonntagmorgen eine Radtour durch den Solling machte, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen. Mitten auf dem Waldweg in der Nähe von Schießhaus saß ein Luchs und sonnte sich. Da ich meinen Fotoapparat immer dabei habe, konnte ich diese seltene Aufnahme von ihm machen.“ Auch wenn die Körperhaltung des Tieres den Eindruck erweckt, als hätte es durchaus Übung darin, vor einer Kamera zu posieren, dürfte es doch nicht allzu oft vorgekommen sein, dass jemand einen Schnappschuss von ihm erhaschen konnte – am hellichten Tag und nicht auf einer Wildkamera. Die Redaktion bedankt sich beim glücklichen Radfahrer für den Wunsch, das Foto mit den TAH-Lesern zu teilen. (beb)