Samstag, 29. August 2020

Eine Weiche für Würgassen

Die BGZ will die Schienen zum AKW reaktivieren. Foto: fhm

Würgassen. Für das geplante Logistikzentrum in Würgassen ist eine Reaktivierung des vorhandenen Gleisanschlusses erforderlich. Am Montag, 31. August, ist daher ein Vor-Ort-Termin geplant. Das hat die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) in einer Pressemitteilung erklärt. Mitarbeiter der BGZ und Experten wollen bei dem Termin den bestehenden Bahnanschluss des Atomkraftwerks Würgassen in Augenschein nehmen. Das Anschlussgleis an die Bahnstrecke Bodenfelde-Ottbergen (Sollingbahn) wird seit Jahren nicht genutzt. Die BGZ möchte das Anschlussgleis nach dem Wiedereinbau einer Weiche und der Sanierung der Strecke wieder in Betrieb nehmen.

