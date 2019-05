Donnerstag, 16. Mai 2019

Eine weitere Wanne für Werk II

Die Glashütte Noelle + von Campe in Boffzen will erweitern. Foto: fhm

Boffzen. Das Werk II der Glashütte Noelle + von Campe soll erweitert werden. In der Sitzung des Gemeinderates Boffzen am 23. Mai sollen die Pläne der Glashütte vorgestellt werden. Das Unternehmen, das 1866 gegründet wurde und zwei Standorte mit über 450 Mitarbeitern in Boffzen unterhält, will seine Produktionskapazität ausbauen und eine weitere Wanne zur Glasherstellung aufbauen. Das Millionenprojekt ist nicht nur eine Investition in den Standort Boffzens, sondern wird weitere Arbeitsplätze in der Glashütte schaffen. (fhm)

