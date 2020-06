Dienstag, 02. Juni 2020

Eine Weltmeisterschaft wäre noch ein Ziel

Tennis spielt Claudia Gronemeyer seit über 35 Jahren.

Höxter. Spiele mit dem runden Ball liebt Claudia Gronemeyer schon seit ihrer Kindheit. An einer Sportart ist die Höxteranerin besonders hängen geblieben – Tennis. Aber auch das Golfspielen begeistert die 49-Jährige immer mehr. Ein Blick zurück auf die größten Sportmomente im Leben der zweifachen Mutter. Gronemeyer ist schon in jungen Jahren extrem sportlich. Erst ist es die Leichtathletik, dann verschiedene Sportarten mit dem Ball. Im Alter von 13 Jahren nimmt die gebürtige Braunschweigerin den Schläger und den kleinen, gelben Filzball in die Hand. Es folgen viele erfolgreiche Jahre auf dem Platz. Auch ihren Mann Peter Gronemeyer lernt die Industriekauffrau bei einem Tennis-Event kennen. Die Sportart begleitet die 49-Jährige bis heute.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 04.06.20