Mittwoch, 08. Juli 2020

Einkaufen weiter mit oder ohne Maske? Der TAH sprach mit Holzmindener Einzelhändlern

Die Maske ist derzeit noch Pflicht beim Einkauf. Foto: Mylene2401 auf Pixabay

Holzminden. Erste Bundesländer denken laut über eine Aufhebung der Maskenpflicht nach. Je weniger Corona-Infizierte, desto größer wird der Druck, auch im Einzelhandel die Regelungen zu lockern. Und das eine Bundesland treibt das nächste an. Niedersachsen ist noch vorsichtig, aber die letztem Monate zeigen, wie schnell sich Verordnungen und Verbote ändern können, zumal die Gerichte auf Verhältnismäßigkeit der angeordneten Maßnahmen achten. Was halten Einzelhändler von Maskenpflicht oder Lockerungen? Hält eine Maske vom entspannten Shoppen ab oder gehen die Kunden vielmehr entspannt mit dem Mund-Nase-Schutz um? Was halten Einzelhändler von der Maskenpflicht? Der TAH hat sich bei Holzmindener Einzelhändlern umgehört – nicht repräsentativ, aber exemplarisch. Claudia Weißferdt von Reese-Lederwaren ist beim Thema Maskenpflicht beim Einkauf zwiegespalten. Ähnlich abwägend sieht Bianca Kleeschulte, Inhaberin von CBR Companies in der Oberen Straße und designierte Werbekreis-Vorsitzende, die Thematik. Frank Beinlich, Augenoptiker und Inhaber von Schridde Optic, hat noch eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Denn er und seine Kollegen sind nah dran am Kunden. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 8. Juli