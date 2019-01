Sonntag, 20. Januar 2019

Einladung ins Mikroquartier nach Holzminden

An Stiebels Mikroquartier im Lupinenweg wird noch gebaut. Foto: spe

Holzminden. Die Klimaschutzagentur Weserbergland und ihr Förderverein laden im Rahmen des Projekts „Private Klimabündnisse“ zur Veranstaltung „Nachbarschaften der Zukunft“ am Freitag, 25. Januar, ein. Wie kann komfortables und klimaverträgliches Wohnen in Zukunft aussehen? Wie können Klimaschutz und die Erreichung ehrgeiziger Einsparziele auch im Vermieter-Mieter-Verhältnis funktionieren? Das erfahren Interessierte beim Blick hinter die Kulissen des neuen Mikroquartiers im Lupinenweg, der kleinen Passivhaussiedlung in Holzminden.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Energy Campus der Firma Stiebel Eltron, Dr.-Stiebel-Straße 33, in Holzminden mit einem Vortrag von Dr. Wolfgang von Werder, Lehrbeauftragter an der HAWK Holzminden, zur Idee des Klimaschutz-Wohnprojekts. Im Anschluss interviewt Dr. von Werder den Bauherrn und Vermieter Dr. Ulrich Stiebel und erste Mieter der Wohnsiedlung über die Motivation zur Realisierung und Teilnahme am Projekt. Bei einem abschließenden Rundgang durch die Siedlung erhalten Interessierte die Möglichkeit, die Gebäude zu begehen und sich einen Eindruck von klimafreundlichem Wohnen zu machen. Es wird vor Ort aufgezeigt, wie das Zusammenspiel der Passivhausbauweise und der innovativen Strom- und Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien dafür sorgt, dass sich das Quartier weitgehend selbst versorgen kann.

Anmeldungen nimmt Projektleiterin Leonie Grothues unter der Telefonnummer 05151/9578833 oder per E-Mail an grothues@klimaschutzagentur.org entgegen. (tah)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 21. Januar