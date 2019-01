Dienstag, 22. Januar 2019

Einmal Freunde, immer Freunde!

Für Schüler der Stadtoldendorfer Homburg Schule ist Frankreich mehr als nur ein Nachbarland. Foto: beb

Stadtoldendorf. Was am Dienstag in Aachen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron vertraglich besiegelt wurde, ist aus Stadtoldendorf bereits nicht mehr wegzudenken. Durch den Aachener Vertrag, dem Élysée-Vertrag 2.0, wenn man so will, soll die deutsch-französische Partnerschaft intensiviert werden. Die Freundschaft der beiden Länder soll Europa prägen und insbesondere die gemeinsame Sicherheitspolitik vorantreiben. Unter anderem zielt der Vertrag darauf ab, die deutsch-französische Zusammenarbeit in den Grenzregionen durch konkrete Projekte in Bereichen der Wirtschaft, Kultur und im Alltag auszubauen. Während in Aachen die Staatsoberhäupter zur Vertragsunterzeichnung zusammenkommen, wird auch in der Stadtoldendorfer Homburg Schule die deutsch-französische Freundschaft zum Thema. Jährlich am 22. Januar, dem von Gerhard Schröder und Jacque Chirac ins Leben gerufenen Deutsch-französischen Tag, ist das Foyer I der Homburg Schule blau-weiß-rot und schwarz-rot-golden geschmückt. In diesem Jahr haben Schüler des Wahlpflichtkurses des 9. Jahrgangs den Vormittag für ihre Mitschüler der 5. und 6. Klassen unter dem Motto „Deutsche und Franzosen: Einmal Freunde, immer Freunde!“ gestaltet. (beb)

