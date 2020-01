Samstag, 25. Januar 2020

Einsätze für die Feuerwehr Holzminden reißen nicht ab

Am Sonnabend Vormittag musste die Feuerwehr Holzminden zu einem Heckenbrand ausrücken.

Holzminden. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Holzminden kommen nicht zur Ruhe: Am Freitagabend, kurz vor Beginn der Jahreshauptversammlung, müssen sie ausrücken, weil die Brandmeldeanlage des Entsorgungszentrums im Dammbruch ausgelöst hat. Schnell sind 20 Feuerwehrleute vor Ort. Schnell ist auch die Ursache geklärt: Rauch aus der Pelletheizung war ins Gebäude gedrückt worden und hatte die Brandmeldeanlage Alarm schlagen lassen. Der nächste Einsatz dann am Sonnabendvormittag. Um 11.14 Uhr kommt der Einsatz: Heckenbrand in der Gartenstraße. Auch hier sind schnell 21 Einsatzkräfte vor Ort. Als sie eintreffen, ist das Feuer – betroffen sind zwei Mülltonnen sowie zwei Meter Hecke und Zaun – bereits weitgehend abgelöscht. Der Hausbesitzer hat selbst zum Gartenschlauch gegriffen. Die Ursache: Eigentlich ausgekühlte Asche, die in die Mülltonne entsorgt worden war. Doch etwas muss da noch geglimmt haben. Mit einer Wärmebildkamera wird noch einmal kontrolliert, ob nicht doch irgendwo noch ein Brandnest lauert, dann können die Einsatzkräfte schnell wieder abrücken. Um 12.36 dann Einsatz Nummer drei: Ein toter Marder in der Allersheimer Straße muss eingesammelt und entsorgt werden. Das ist eine Aufgabe für den Alarmfahrer der Holzmindener Wehr. (bs)