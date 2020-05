Samstag, 23. Mai 2020

Einsätze im Minutentakt für die Feuerwehr Holzminden

Der Einsatz im Zeissring kann Gott sei Dank schnell beendet werden.

Holzminden. Zuerst ein gestohlener und im Bachlauf versenkter Rollator, dann ein Küchenbrand und schließlich eine Ölspur – für die Freiwillige Feuerwehr Holzminden beginnt der Sonnabend recht unruhig. Das Gute: die Einsätze können schnell abgearbeitet werden.

Gegen 8.30 Uhr ist es ein Senior aus der Bahnhofstraße, der sich bei der Polizei meldet. Er hatte am Freitagabend seinen Rollator vor der Haustür abgestellt. Als er am Sonnabendmorgen damit in die Stadt gehen will, ist er verschwunden. Es ist ein aufmerksamer Nachbar, der ihm weiterhelfen kann. Er hat einen Rollator entdeckt, am Wehr des Unteren Teiches, im Bachlauf liegend. „Das könnte Deiner sein“. Der Senior alarmiert die Polizei, die bittet die Feuerwehr bei der Bergung des für den Senior so wichtigen Hilfsmittels um Mithilfe.

Der Alarmfahrer ist noch auf der Anfahrt, da kommt der nächste Alarm: Küchenbrand im Zeissring in Holzminden. Der erste Zug der Freiwilligen Feuerwehr Holzminden rückt sofort aus. Sehr schnell vor Ort sind Carl-Robert Elberfeld und Ortsbrandmeister Michael Nolte. Und sie können Entwarnung geben. In der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses hatte ein Toaster auf einem Ceranfeld gestanden. Mutter und Tochter, die in der Wohnung waren, „haben sehr richtig und umsichtig gehandelt“, so Ortsbrandmeister Michael Nolte. „Sie haben den Stecker des Toasters aus der Steckdose gezogen, der Toaster ins Spülbecken geworfen und mit Wasser aus dem Wasserhahn gelöscht“. Da Mutter und Tochter Rauchgase eingeatmet hatten, kümmern sich Rettungsdienst und Notarzt um sie, während die Feuerwehr die Wohnung durchlüftet. Rund 20 Einsatzkräfte sind vor Ort, weitere stehen im Gerätehaus in Bereitschaft und können nach der Meldung des Ortsbrandmeisters schnell wieder abrücken.

Einsatz Nummer drei kommt dann um 9.33 Uhr: Ein Ölfleck in der Zeppelinstraße muss unschädlich gemacht werden. (bs)