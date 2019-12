Mittwoch, 01. Januar 2020

Einsatz für die Feuerwehr Holzminden am Silvesterabend

Die Feuerwehr kam per Leiter an den Brandherd auf dem Balkon. Foto: FFW Holzminden

Holzminden. Um 21.43 Uhr wurde die Feuerwehr Holzminden am Silvesterabend zum Einsatz in den Wiesenweg in Holzminden gerufen. Gemeldet wurde „Feuer Wohnung“. Unter Leitung von Stadtbrandmeister Manfred Stahlmann und Ortsbrandmeister Michael Nolte eilten 36 Holzmindener Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen zum Einsatzort. Sie waren schnell vor Ort und stellten Feuer auf einem Balkon fest. Zwei Feuerwehrleute erreichten den Balkon per Leiter unter Atemschutz und konnten das Feuer schnell löschen. Es entstand leichter Gebäudeschaden. Die Feuerwehr hatte die Situation sofort im Griff und konnte glücklicherweise Schlimmeres verhindern. (fhm)