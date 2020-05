Montag, 25. Mai 2020

Einsatz für die Feuerwehr in Arholzen

Insgesamt waren 44 Feuerwehrleute im Einsatz. Foto: ue

Arhiolzen. „Dachstuhlbrand in Arholzen“ lautete die Alarmmeldung, die um 11.19 Uhr am Montag, 25. Mai, über die Funkalarmempfänger ging. Durch einen Schornsteinbrand im Gartenweg gelangte Glut aufs Dach und in die Dachrinne, was Rauchentwicklung zur Folge hatte. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und sorgte so dafür, dass die ganze Sache glimpflich ausging. 44 Feuerwehrleute aus Arholzen, Deensen, Schorbon und Stadtoldendorf waren unter Leitung von Arholzens Ortsbrandmeister Markus Siebert im Einsatz. Auch die Drehleiter aus Stadtoldendorf war vor Ort. Ein Atemschutzgeräteträger suchte abschließend mit der Wärmebildkamera nach Glutnestern, konnte aber glücklicherweise nichts finden. (ue/fhm)

