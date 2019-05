Dienstag, 21. Mai 2019

Einsatz für die Feuerwehr in Holzminden

Die Feuerwehr leistete schnell Hilfe. Foto: tah/Symbolfoto

Holzminden. Am Dienstagabend, 21. Mai, wurde um 19.48 Uhr die Feuerwehr Holzminden zum Einsatz gerufen. In einem Haus im Försterstieg war Wasser im Keller. Das Wasser stand 50 Zentimeter hoch auf einer Fläche von 70 Quadratmetern. Der Strom in dem Haus ist ausgefallen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, um Hilfe zu leisten. (gl/fhm)