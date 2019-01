Dienstag, 22. Januar 2019

Einsatz für die Feuerwehren Stadtoldendorf und Lenne.

Schuppenbrand in Stadtoldendorf. Foto: gl

Stadtoldendorf. Am Dienstagabend um 19.43 Uhr wurde die Feuerwehr zum Brand eines Schuppens in der Kellbergstraße in Stadtoldendorf gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache war dort eine Voliere in Brand geraten, so die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute aus Stadtoldendorf und Lenne unter Führung von Stadtoldendorfs Ortsbrandmeister Jens Siebeneicher hatten die Situation schnell im Griff. Niemand wurde verletzt. Über den Umfang des Schadens konnte noch keine Auskunft gegeben werden. (gl/fhm)