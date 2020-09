Freitag, 04. September 2020

Einsatz für die Wehr Holzminden: Kastanie verliert dicken Ast

Gegen 23 Uhr stürzte der dicke Ast auf die Fahrbahn.

Holzminden. Um kurz vor 23 Uhr kommt am Donnerstagabend die Meldung für die Freiwillige Feuerwehr Holzminden: Auf der Altendorfer Straße, so heißt es, liege ein dicker Ast. Und tatsächlich, die altehrwürdige Kastanie, die im Kreuzungsbereich Sollingstraße/Altendorfer Straße steht, hat einen Ast – in der Größe eines kleinen Baumes mit einem Durchmesser von mehr als 30 Zentimetern – verloren. Der Ast ist auf die Fahrbahn der Altendorfer Straße gefallen. Gott sei Dank in einem Moment, als dort kein Fahrzeugverkehr herrschte. „Das hätte auch anders ausgehen können“, kommentiert es die Polizei. Die Feuerwehr ist unter der Leitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte schnell vor Ort. Die vier Einsatzkräfte gehen mit Motorsäge und Besen ans Werk und hinterlassen nach einer halben Stunde Arbeit eine besenreine Fahrbahn. Den Baum werden jetzt allerdings wohl noch Experten begutachten müssen. Denn der dicke Ast war von innen in Gänze hohl. Er wurde zuvor nur noch von der Rinde gehalten (ähnlich wie die Linde, die im Sommer in den Teichanlagen plötzlich umstürzte). (bs)