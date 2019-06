Donnerstag, 06. Juni 2019

Einsatz für Feuerwehr und Drehleiter

Um 16.20 Uhr rückte die Feuerwehr erneut aus, diesmal in die Bahnhofstraße. Foto: Feuerwehr Holzminden

Holzminden. Es ist der zweite Einsatz für die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr am Donnerstag: Um 16.20 Uhr muss die Holzmindener Wehr dem Rettungsdienst zu Hilfe eilen. Es geht um eine Tragehilfe, eine Person muss aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße geholt und ins Krankenhaus gebracht werden. Das geht nur – und am einfachsten und schonendsten – mit der Drehleiter. Eine halbe Stunde sind die 15 ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer im Einsatz. Dann ist es geschafft. (bs)