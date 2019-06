Donnerstag, 13. Juni 2019

Einstimmig für die „Erlebniswelt Düfte und Aromen“

Abstimmung im Holzmindener Stadtrat zur „Erlebniswelt Düfte und Aromen“. Foto: fhm

Holzminden. Der Rat der Stadt Holzminden hat am Donnerstagnachmittag das Leuchtturmprojekt „Erlebniswelt Düfte und Aromen“ einstimmig auf den Weg gebracht. Bis zum Beginn der Ratssitzung wurde noch am Text der Beschlussfassung gearbeitet, in der Sitzung selbst betonten Vertreter aller Fraktionen ihren Willen, dieses Projekt umzusetzen und damit auch noch vor der Sommerpause zu beginnen. Nur ein Ratsmitglied enthielt sich der Stimme, alle anderen stimmten mit Bürgermeister Jürgen Daul für die „Erlebniswelt Düfte und Aromen“ in Holzminden. (fhm)

