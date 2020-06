Dienstag, 02. Juni 2020

Einstimmigkeit beim Haushalt der Raabestadt Eschershausen

Mittel für den Hochwasserschutz, wie hier im Verlauf der Ruthe, sind im Investitionsprogramm eingestellt. Foto: jbo

Eschershausen . Die Corona-Krise trifft auch kleinere Kommunen mit aller Härte. Das zeigte sich an den Zahlen, die Stadtkämmerer Ralf Schaper den Ratsmitgliedern zu Beginn der zehnten Sitzung des Stadtrates in Eschershausen präsentierte. Drastische Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen sorgen für ein deutliches Minus im Stadtsäckel. Durch Rücklagen, die durch sparsames Haushalten in den vergangenen Jahren gebildet wurden, kann dieses Minus jedoch ausgeglichen werden. Alle Ratsmitglieder erteilten dem Haushaltsentwurf ihre Zustimmung. (jbo)

