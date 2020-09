Freitag, 25. September 2020

Eintrittspreise für Frei- und Hallenbad Höxter werden festgelegt

Das Freibad in Höxter. Foto: fhm

Höxter. Der Bäderausschuss der Stadt Höxter berät in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 6. Oktober, um 18 Uhr im Ratssaal des Historischen Rathauses über Öffnungszeiten und Preise für die Bäder im kommenden Jahr. So schlägt die Verwaltung vor, dass das Freibad montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und sonnabends und Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet hat. Der Eintrittspreis für Erwachsene soll drei Euro und für Kinder 1,50 Euro betragen. Der Eintrittspreis für das neue Hallenbad soll fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder betragen. (fhm)

