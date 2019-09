Mittwoch, 04. September 2019

Einweihung der neuen Tagesklinik des Albert-Schweitzer-Therapeutikums in Holzminden

Der Neubau der Tagesklinik passt sich der Umgebung sehr gut an. Foto: rei

Holzminden. 2012 begannen die Planungen, im Sommer 2018 wurde die Baustelle „eröffnet“, im November 2018 wehte der Richtkranz über dem Rohbau. Und ein knappes Jahr später, am gestrigen Mittwoch, feierte das Albert-Schweitzer-Therapeutikum in Holzminden die Einweihung der neuen Tagesklinik für Kinder und Jugendliche. Entstanden ist ein zweckmäßiges und architektonisch dennoch außergewöhnliches Gebäude, das sich perfekt dem Gelände hinter dem altehrwürdigen AST-Gebäude anpasst und sich dank der Eingeschossigkeit keinem Nachbarn „aufdrängt“. Die etwa 150 geladenen Gäste der Einweihungsfeier kamen voller Freude, vor allem aber voller Neugier auf das Innere des Neubaus. Zunächst aber galt es, in der zum „Kongresszentrum“ umgewandelten Reithalle dem offiziellen Eröffnungsakt beizuwohnen. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 5. September 2019