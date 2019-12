Freitag, 06. Dezember 2019

Einzigartige Funde aus Höxter werden in Speyer ausgestellt

Stadtarchäologe Andreas König und Baudezernentin Claudia Koch freuen sich, dass die einzigartigen Stücke gezeigt werden. Foto: Stadt Höxter

Höxter. Einzigartige archäologische Funde aus Höxter und Corvey sind ab Sonntag, 8. Dezember, im Historischen Museum der Pfalz in Speyer als Teil der Ausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“ zu sehen. Erstmals überhaupt sind in dieser Ausstellung medizingeschichtliche Fundstücke aus mehr als 5.000 Jahren in einem Kontext zusammengeführt. Die Funde aus Höxter reihen sich mit namhaften Leihgebern aus dem In- und Ausland ein, zu denen die Uffizien in Florenz, der Louvre in Paris und die Staatlichen Museen zu Berlin zählen. Unter den Exponaten ist auch das chirurgische Besteck, das 1988 bei Ausgabungen in der untergegangenen Stadt Corvey entdeckt wurde. „Die Instrumente stammen aus der Mitte des 13. Jahrhunderts und gehörten vermutlich dem sogenannten Chirurgen von der Weser“, erklärt Stadtarchäologe Andreas König. Der namentlich nicht bekannte Mediziner gehört zu den berühmtesten deutschen Wundärzten dieser Zeit. Er studierte in Italien und Frankreich und verfasste medizinische Abhandlungen. Der Chirurg ist somit eine ähnliche Figur wie der Medicus, der der Ausstellung ihren Namen gibt.

