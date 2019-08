Sonntag, 11. August 2019

Eisenbahnfans in Mini-Graubünden in Eschershausen

Von Jahr zu Jahr kommen mehr Besucher, um die Gartenbahn-Anlage bei Timperts zu bestaunen. Foto: jbo

Eschershausen. Die LGB Freunde Ith hatten zu ihrem 18. Gartenbahntreffen auf das Grundstück der Familie Timpert und in den angrenzenden Stadtpark der Raabestadt eingeladen. Die einzigartige Anlage der Familie Timpert, dem Kanton Graubünden nachempfunden, und zahlreiche hochkarätige Aussteller aus dem Bereich der großspurigen Gartenbahnen lockten dazu hunderte Eisenbahnfreunde aus ganz Europa nach Eschershausen.

Es ist schon eine ganz besondere Veranstaltung, die jedes Jahr aufs neue zahlreiche Eisenbahnfreunde aus ganz Europa nach Eschershausen lockt. Während anderenorts oftmals nur in Hallen ausgestellt wird und die Objekte der Begierde nur in Kartons zu bestaunen sind, ist das Wort „Gartenbahnausstellung“ bei Timperts und den LGB Freunden Ith in Eschershausen Programm. Auf der einen Seite können die Züge live in Aktion in einem einzigartigen Diorama bestaunt, auf der anderen Seite beraten, gefachsimpelt und gekauft werden. Diese Symbiose macht diese Veranstaltung im weitem Umkreis einzigartig. (jbo)

