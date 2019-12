Freitag, 20. Dezember 2019

Eisglätte bei Lauenförde: Auto auf die Seite gelegt

Der Ford Ka landete auf der Beifahrerseite - und war nach dem Aufrichten doch noch fahrbereit.

Lauenförde. In diesem Ford Ka hat am frühen Freitagmorgen der Schutzengel auf dem Beifahrersitz gesessen! Gegen 6.15 Uhr ist eine 61-jährige Frau auf der L 550 von Lauenförde in Richtung Meinbrexen unterwegs. Die Temperatur liegt nahe dem Gefrierpunkt. Die Fahrbahn ist tückisch glatt, doch das ist nicht zu sehen. Sie fährt langsam, will nach dem Ortsschild ihren Wagen etwas beschleunigen. Das reicht. Der Wagen gerät ins Schleudern, dreht sich auf der Fahrbahn, kommt nach links von der Straße ab und landet im Graben auf der Beifahrerseite. Die 61-jährige kann unverletzt aus dem Fahrzeug klettern. Die Feuerwehr, alarmiert mit den Infos „PKW überschlagen, eine Person eingeklemmt“, braucht hier Gott sei Dank nicht mehr zu helfen. Einsatzkräfte, die noch auf der Anfahrt sind, können wieder umdrehen. Vor Ort sichern Polizei und Feuerwehr Lauenförde aber den Unfallbereich ab, bis der Streudienst eintrifft. Außerdem richten sie den Ford Ka auf ­ und können dann auch den Abschleppdienst wieder abbestellen. Der Ford Ka ist noch fahrbereit und kann die wenigen Meter bis zur Werkstatt gefahren werden. (bs)