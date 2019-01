Samstag, 05. Januar 2019

Eistanz-Paar extra zum Auftritt in Holzminden aus Moskau angereist

Das Eistanz-Paar zeigte sein hohes Können auf der Holzmindener Eisbahn. Foto. jbo

Holzminden. Offenbar haben sie Holzminden in guter Erinnerung behalten seit ihrem tollen Eröffnungs-Auftritt auf der Eisbahn im letzten Jahr. Auf jeden Fall haben es Katharina Müller und Tim Dieck auf sich genommen, extra für einen Kurzauftritt in Holzminden aus Moskau anzureisen. Eisbahn-„Chef“ Ralf Schwager übernahm die Moderation und bedankte sich ganz herzlich bei den hochkarätigen Sportlern für ihr Kommen. Müller/Dieck sind Deutsche Vizemeister im Eistanz und bereiten sich gerade auf die nächste Deutsche Meisterschaft vor. Auf der Holzmindener Eisbahn zeigten sie zwei Tänze aus ihrem Repertoire, dazwischen gab es eine Umkleide-Pause. Waren es anfangs noch recht wenig Zuschauer, so standen im zweiten Teil dann doch etwa 150 Weihnachtsmarkt-Besucher rings um die „Eis-Arena“ und spendeten dem sympathischen Paar kräftigen Applaus. Nach einer halben Stunde war dieses Eisbahn-Highlight leider schon wieder vorbei... (rei)