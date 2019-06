Sonntag, 23. Juni 2019

Eiswagen qualmt in der Schelenhufe

Der Eiswagen war auf dem Weg zu einem Flohmarkt, doch seine Fahrt endete in der Schelenhufe. Foto. gl

Eschershausen. Zu einem vermeintlichen Fahrzeugbrand wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Eschershausen am Sonntagvormittag gegen 11.10 Uhr gerufen. Gemeldet wurde ein „Eiswagen“ mit einer starken Rauchentwicklung auf der Bundesstraße B 240.

Zunächst musste hier festgestellt werden, dass die Einsatzstelle entgegen der ersten Meldung nicht auf der B 240, sondern auf der B 64 im Bereich der „Schelenhufe“ lag. Vermutlich auf Grund eines technischen Defektes war es zu einem Austritt von Betriebsstoffen gekommen, die zu der Rauchentwicklung geführt hatten.

Ein Feuer war an dem betagten VW-Transporter T3 nicht festzustellen. Die insgesamt 17 Einsatzkräfte verengten in dem Schadensbereich die Fahrbahn von zwei auf eine Fahrbahn und streuten die ausgelaufenen Flüssigkeiten mit Bindemittel ab. Übrigens ärgerten sich die Feuerwehrleute über die Unvernunft mehrerer Fahrzeugführer. Obwohl die Fahrbahnverengung mit Verkehrsleitkegeln eindeutig abgesichert war, scherten Autofahrer zwischen den Leitkegeln auf die gesperrte Fahrbahn ein und gefährdeten so die vor Ort tätigen Einsatzkräfte.

Nach Angaben der anwesenden Polizeibeamten aus Stadtoldendorf war das „Eisfahrzeug“ auf dem Weg zu einem Flohmarkt, um dort seine kühle Erfrischung anbieten zu können.

Nach Kontrolle der zuständigen Straßenmeisterei wurden entsprechende Hinweisschilder aufgestellt und die Fahrbahn wieder frei gegeben. Das havarierte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (gl)