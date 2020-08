Mittwoch, 26. August 2020

Eklat im Stadtrat Holzminden: Wahl der Ersten Stadträtin abgeblasen

Bürgermeister Jürgen Daul erklärt Bewerberin Silvia Storll vor der Ratssitzung, dass sie an diesem Tag nicht zur Ersten Stadträtin gewählt wird. Foto: spe

Holzminden. Draußen wehte Sturmtief „Kirsten“ nur noch als laues Lüftchen, in der Stadthalle tobte am Dienstag ein Orkan und sorgte dafür, dass die Wahl von Silvia Storll zur neuen Ersten Stadträtin der Stadt Holzminden am Ende abgeblasen war. Dafür hatte vor der Ratssitzung der Verwaltungsausschuss eine viertel Überstunde gemacht mit dem Ergebnis, dass die Wahl der Ersten Stadträtin, für die diese Sitzung eigentlich einberufen worden war, von der Tagesordnung des Rates genommen wurde. So wollte es der VA, und das teilte Ratsvorsitzende Roth-Schütz ohne Begründung mit. Immerhin war somit eine Abstimmung mit peinlichem Ergebnis verhindert worden, ein handfester Eklat war es dennoch. Der Bürgermeister-Vorschlag fand keine politische Unterstützung.

Offenbar war die Ratspolitik mit der Personalentscheidung nicht einverstanden und schon gar nicht mit dem Procedere „ohne politischen Diskurs“ (Ratsherr Titze). Aus sieben Bewerbungen um die Nachfolge Sarah Humburg als allgemeine Vertretung des Bürgermeisters hatte Jürgen Daul Silvia Storll für die Wiederbesetzung der Stelle vorgeschlagen. Das ist sein gutes Recht. Die Fraktions- und Ratspolitiker aber fühlten sich nicht oder nicht rechtzeitig einbezogen in den Auswahlprozess, wähnten sich vor vollendete Tatsachen gestellt. So wurde spätestens in der dem Rat vorgeschalteten Sitzung des Verwaltungsausschusses klar, dass die Kandidatin nicht mehrheitsfähig sein würde. Das Ergebnis war die Absetzung der beiden diesbezüglichen Tagesordnungspunkte. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 27. August