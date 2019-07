Freitag, 26. Juli 2019

Elektrostimulationstraining bei „Körperformen“ in Holzminden

Julia und Engin Yildiz freuen sich auf den Start ihres EMS-Studios. Foto: ap

Holzminden. Den eigenen Körper effektiv in Form bringen und das nur mit 20 Minuten Sport pro Woche – das geht ab Sonnabend in Holzminden: In der Mittleren Straße 7 feiert „Körperformen“ große Neueröffnung. Hier können dann via Elektromuskelstimulation – kurz: EMS – plus Personaltrainer die Muskeln gestärkt und aufgebaut werden. Klingt super und ist es vielleicht auch. Deswegen hat TAH-Volontärin Anika Pfeiffer mal in die Sport-Variante des 21. Jahrhunderts reingeschnuppert.

Den Selbstversuch lesen Sie im TAH vom 26. Juli 2019.