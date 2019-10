Donnerstag, 24. Oktober 2019

Elfjähriges Mädchen wird vom Schulbus nicht mitgenommen

Liv Lohnert musste an der Bushaltestelle Sollingtor in Boffzen stehen bleiben. Der Busfahrer nahm sie nicht mit. Foto: fhm

Boffzen. Eigentlich sollte es so sein wie an jedem Schultag. Liv Lohnert wollte morgens um kurz nach sieben Uhr in den Bus steigen und zur Sekundarschule in Höxter fahren. Doch der Bus hat die Elfjährige an diesem Morgen nicht mitgenommen. „Ich hatte meine Busfahrkarte verloren und schon eine neue beantragt“, erzählt das junge Mädchen. Dafür hatte sie einen Berechtigungsschein bekommen, bis die neue Busfahrkarte ausgegeben wird. Doch der Berechtigungsschein war abgelaufen. Sie konnte im Bus keine Karte oder Schein vorzeigen. „Wenn Du mitfahren willst, musst Du bezahlen“, sagte ihr der Busfahrer. Er schlug dem Mädchen vor, es solle schnell nach Hause laufen und Geld holen. Er würde sie in zehn Minuten aufnehmen und dann mitnehmen, wenn sie den Fahrpreis nach Höxter bezahlt. (fhm)

