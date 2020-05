Sonntag, 31. Mai 2020

Elternbeiträge für Kita-Betreuung im Juni und Juli um die Hälfte gesenkt

Am 8. Juni beginnt im Kreis Höxter ein eingeschränkter Regelbetrieb in den Kitas. Foto: Pixabay

Kreis Höxter. In den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege im Kreis Höxter soll ab dem 8. Juni wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb beginnen. Um Familien in der Corona-Krise weiter zu entlasten, brauchen Eltern für Juni und Juli nur die Hälfte der Beiträge zu bezahlen. Darauf haben sich die kommunalen Spitzenverbände mit dem Land Nordrhein-Westfalen geeinigt. Auch im Kreis Höxter wird diese Regelung umgesetzt. „Solange es keinen Regelbetrieb in der Kindertagesbetreuung gibt, können auch keine vollen Beiträge erhoben werden“, begrüßt Landrat Friedhelm Spieker die Einigung von Land und Kommunen, die Beiträge bis zum Ende des laufenden Kindergartenjahrs Ende Juli zu halbieren.