Mittwoch, 17. Juli 2019

Emojis sorgen für gute Laune im „Café Memory“

Der Gesprächskreis arbeitete diesmal mit Farbe und Pinsel. Foto: Residenz zur Weserbrücke

Holzminden. Regelmäßig trifft sich der Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz zum „Café Memory“ in der Residenz zur Weserbrücke in Holzminden. Beim letzten Termin stand im Vordergrund, sich einmal eine Auszeit zu nehmen, Spaß und Freude am Malen zu haben. Angesichts der schweren Aufgabe, einen dementen Angehörigen zu pflegen, ein sicher notwendiger und entlastender Themennachmittag. Die Organisation des „Café Memory“ hatte wie immer das Seniorenservicebüro des Landkreises Holzminden übernommen. Der Gesprächskreis „Café Memory“ trifft sich regelmäßig jeden zweiten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr in der Senioreneinrichtung „Residenz zur Weserbrücke“, Obere Straße 56 in Holzminden. Nächster Termin ist am 13. August.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 18. Juli