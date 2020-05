Donnerstag, 28. Mai 2020

Ende des Ramadan: Holzmindens Muslime ziehen zum Gebet in die Stadthalle um

Über 200 Muslime beteten in der Stadthalle Holzminden – unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Foto: Ümüt Bayer

Holzminden. Der Fastenmonat Ramadan ist am Sonnabend zu Ende gegangen. Am Sonntag stand somit einer der größten Feiertage im Islam bevor, das Zuckerfest, an dem die Muslime morgens gemeinsam das Feiertagsgebet halten. Auch für die muslimische Gemeinschaft in Holzminden ein Ereignis, das es zu feiern galt – in Zeiten der Corona-Krise mit ihren besonderen Abstands- und Hygieneregeln kein leichtes Unterfangen. Das Gebet wurde in der Vergangenheit immer in der Moschee der DITIB-Gemeinde in Holzminden gehalten. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Kapazität des Gebetsraums, bedingt durch die Abstandspflicht, auf rund 35 Personen geschrumpft. Die Gemeinde ist deshalb umgezogen in die Stadthalle Holzminden. Ursprünglich sollte der Gottesdienst auf der Steinbreite stattfinden, wegen der schlechten Wetterprognose stellte die Stadt Holzminden dann kurzfristig die Stadthalle zur Verfügung. Über 200 Muslime kamen zum Gebet. (spe)

