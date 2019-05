Dienstag, 14. Mai 2019

Ende Juni öffnet das Schuhhaus Verwohlt zum letzten Mal seine Türen

Sonja Wohne und Andreas Verwohlt. Foto: beb

Stadtoldendorf. „Alles im Leben hat seine Zeit, und so endet in diesen Tagen auch die Geschichte des Schuhhauses Verwohlt“, sagt Andreas Verwohlt, ehemaliger Geschäftsführer des Schuhladens in der Teichtorstraße in Stadtoldendorf. Ende Juni wird das traditionsreiche Geschäft das letzte Paar Schuhe verkaufen. Wehmütig kann man auf den Verlust für die Stadt und das Ende einer Ära, in der Mitarbeiter und die Familie Verwohlt Zeit und Energie für ihr Haus aufbrachten, zurückblicken. Aus Verwohlts Äußerung spricht aber vor allem Dankbarkeit. Für „den eifrigen Einsatz“ der Mitarbeiter und die Treue der „Kunden aus Nah und Fern“ bedanken sich Verwohlt und die derzeitige Geschäftsführerin Sonja Wohne. (beb)

