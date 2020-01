Donnerstag, 23. Januar 2020

Ende März beginnt der Brückenbau von Negenborn

Der Auftrag ist erteilt, die Brücke wird gebaut. Der Bau der Umgehung begann 2016. Foto: tah

Negenborn. Es geht weiter mit dem Bau der Umgehung bei Negenborn. Markus Brockmann, Leiter des Geschäftsbereichs Hameln der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, bestätigte am Donnerstag auf Anfrage des TAH, dass der Auftrag für den Bau der Brücke über das Hooptal erteilt wurde. „Die Ausschreibung war erfolgreich, wir haben eine Firma mit dem Bau der Brücke beauftragen können“, so Brockmann, der sich freute, die gute Nachricht für die Region vermelden zu können. Eine Firma aus Niedersachsen hat den Zuschlag bekommen, ein „sehr erfahrenes und in diesem Baubereich versiertes Unternehmen“, so der Geschäftsbereichsleiter. Aber er habe positiv feststellen können, dass es bei der Ausschreibung eine gute Beteiligung gab mit vielen erprobten und bekannten Baufirmen. Inzwischen, so erläuterte Markus Brockmann, haben die ersten Fachgespräche mit dem beauftragten Unternehmen stattgefunden. „Das sogenannte statische Vorgespräch war in dieser Woche.“ Dabei wurde der Ablauf der Maßnahme besprochen und die nächsten Schritte eingeleitet. Die Firma wird jetzt noch Detailplanungen erstellen, die nochmals von den Fachplanern der Straßenbaubehörde geprüft werden. „Ende März, Anfang April werden dann die Bauarbeiten der Brücke beginnen“, verkündete Brockmann. (fhm)

