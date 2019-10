Donnerstag, 31. Oktober 2019

Endlich!!! Die ersten Saisonpunkte sind da

Lieferte eine ganz starke Leistung ab und war kaum zu stoppen: der TVer Deivas Eidukonis erzielte zudem noch fünf Tore.

Afferde/Stadtoldendorf. Der Fluch ist endlich gebrochen: Der TV Stadtoldendorf hat mit einer kämpferischen Leistung im sechsten Saisonspiel der Handball-Oberliga nach fünf Niederlagen den so lang ersehnten ersten Sieg eingefahren. Im Weserbergland-Derby setzte sich die Mannschaft von TV-Trainer Dominik Niemeyer beim VfL Hameln mit 24:17 (14:8) durch. Vor etwa 500 Zuschauern, darunter rund 100 mitgereiste Anhänger der TVer, erzielte Marcel Geese nach 40 Sekunden den ersten Treffer der Begegnung und brachte die Gäste in Führung. Durch eine sehr gute Abwehrarbeit, vier starken Paraden von Sven Mevissen zwischen den Pfosten und alter Zuverlässigkeit von Dennis von Frankenstein an der Siebenmeterlinie, wurde der mehr als verdiente Auswärtserfolg unter Dach und Fach gebracht.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 01. November.