Montag, 13. Mai 2019

Endoskopie des Evangelischen Krankenhauses hat sich neu eingerichtet

Großzügig und mit der modernsten Technik ausgestattet: einer der Endoskopie-Räume. Fotos: bs

Holzminden. Möbelrücken im Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden: Die Medizinische Klinik II ist umgezogen. Endlich! Neue, größere Räume. Mehr Platz für die Patienten, mehr Raum für die Gastroenterologen um Chefarzt Dr. Roland Heiduk. „Das ist“, sagt er, „ein kleiner Quantensprung“. Zwei kleine Untersuchungszimmer, der Aufwachraum in einem dafür abgesperrten Flurstück – jahrelang hat das Endoskopie-Team aus der räumlichen Enge das Beste gemacht. Dass es so eng wurde in der Medizinischen Klinik II hat Dr. Heiduk zu verantworten. Als der Gastroentorologe vor gut acht Jahren den Posten des Chefarztes der Medizinischen Klinik II übernahm, hatte er ein Ziel: Jedes Jahr ein neues medizinisches Angebot etablieren. Das ist ihm gelungen. Ausgelegt waren die alten Räume einmal auf 1.000 Untersuchungen im Jahr. „Heute machen wir weit mehr als das Dreifache“, erklärt der Arzt. Heute arbeiten mit ihm im Team drei Ärztinnen und sechs Endoskopie-Assistentinnen. Und das im 24-Stunden-Dienst. (bs)

