Dienstag, 25. Februar 2020

„Energy Floor“ der BBS Holzminden in „Das Ding des Jahres“

Mittwoch Abend auf Pro Sieben: Die Jury testet den „Energy Floor“. Wird er für gut befunden? Foto: ProSieben/Willi Weber, „Das Ding des Jahres“

Holzminden. Auf RTL kämpft Joshua Tappe bei „Deutschland sucht den Superstar“ um den Einzug ins Finale, bei Pro Sieben sind es die Schüler vom Kiesberg, die mit ihrer Idee punkten wollen. Am Mittwoch um 20.15 Uhr heißt es Daumen drücken, denn dann stellen Tim Zentgraff und Kevin Dick, beides Schüler des Beruflichen Gymnasiums an der Georg-von-Langen-Schule Holzminden den „Energy Floor“ in der Fernsehshow „Das Ding des Jahres“ vor. Und auch sie wollen es ins Finale schaffen.

Mit dem Fußboden, der Strom erzeugt und der für „Das Ding des Jahres“ beim Betreten eine Alarmanlage schrillen lässt, haben es die Tüftler vom Kiesberg zur IdeenExpo nach Hannover geschafft, sie sind damit in die Tagesschau gekommen und wurden von den Ideen-Sammlern von Stefan Raab entdeckt, der mit Raab TV das Fernsehformat „Das Ding des Jahres“ erfunden und produziert hat. (bs)

