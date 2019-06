Mittwoch, 19. Juni 2019

Energy Floor des Beruflichen Gymnasiums ist der Hit auf der IdeenExpo

Hoher Besuch am Stand des Beruflichen Gymnasiums Holzminden.

Holzminden/Hannover. Mittwoch, 10.35 Uhr auf dem Messegelände in Hannover. Das niedersächsische Landeskabinett mit Ministerpräsident Weil an der Spitze, macht Licht – mit ein paar zunächst zögerlichen Schritten auf dem „Energy Floor“, einer Erfindung aus Holzminden. Der Fußboden, der mit jedem Schritt LEDs blinken lässt, ist der Hit der IdeenExpo. Und vielleicht auch preiswürdig? Die Fernsehsender jedenfalls stehen Schlange am Stand des Beruflichen Gymnasiums. Und sowohl Kultusminister Olaf Lies als auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann sind von der Erfindung der Kiesberg-Tüftler begeistert. Die erhalten am Mittwoch kräftig Rückendeckung von den Schülern der Berufsbildenden Schulen Holzminden. (bs)

