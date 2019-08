Montag, 12. August 2019

Enten schmücken für Holzmindener Schmuckenten-Wettbewerb

Von links: Kiara Marx und Katrin Konradt vom Stadtmarketing Holzminden sowie Dr. Norbert Kalkert vom Rotary Club entwerfen erste Prototypen einer Schmuckente. Foto: Rotary Club Holzminden

Holzminden. Zum jährlichen Entenrennen des Rotary Clubs Holzminden, das diesmal Sonnabend, 7. September, ab 12 Uhr am Weserkai in Holzminden stattfindet, gehört seit geraumer Zeit auch der Schmuckenten-Wettbewerb. Sonderpreise von 200, 100 und 50 Euro warten auf die Teilnehmer, deren Beiträge von einer Jury prämiert werden. Und damit sich möglichst viele Kinder (und gerne auch Erwachsene) am Schmuckentenwettbewerb beteiligen, hat der Rotary Club den ursprünglichen Preis für eine Schmuckente reduziert. Aber damit nicht genug, denn am Sonnabend, 17. August, von 10 bis 12 Uhr wird der Club an seinem Verkaufsstand auf dem Holzmindener Wochenmarkt auch einige Prototypen ausstellen und vor allem kostenlos Material zum Verschönern von einer Ente zur Verfügung stellen. Tipps für das Bekleben und Anbringen werden im Übrigen auch gegeben.

Den vollständigen Artikel lesen Sie im TAH vom 13. August 2019.