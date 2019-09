Samstag, 07. September 2019

Entenrennen macht tierisch Spaß am Holzmindener Weserkai

Das Rennfeld liegt 100 Meter nach dem Start noch eng beieinander. Fotos: spe

Holzminden. Über 2.800 Rennlizenzen wurden verkauft und damit ebenso viele Enten zum Hauptrennen zu Wasser gelassen, das ist neuer Rekord. 41 Schmückenten, eine fantasievoller und cooler aufgehübscht als die andere, wurden in den Schönheitswettbewerb geschickt, auch das ist neuer Rekord. 100 Enten – und damit alle verfügbaren – gingen beim verkürzten Kinderrennen an den Start. Kein Rekord ist in diesem Jahr die Besucherzahl, doch das war ganz sicher dem unbeständigen Wetter geschuldet. Ansonsten war das 5. Holzmindener Entenrennen des Rotary Clubs Holzminden am Sonnabendmittag wieder ein dolles Ding und eine tolle Gaudi für die ganze Familie. Am Weserkai herrschte Betrieb und gute Laune. Viele Sponsoren und Helfer und eine immer professioneller werdende Organisation sorgten für den Erfolg. Es blieb von oben trocken und tröpfelte erst, als das Rennen gelaufen war. Das Promi-Rennen gewann übrigens Uwe Schünemann mit seiner roten Renn-Ente, das Hauptrennen die Ente mit der Losnummer 19-0811 und damit einen Reisegutschein in Höhe von 1.500 Euro. Und am Ende können fast 15.000 Euro Erlös an wohltätige Zwecke gespendet werden. Auch das ist Rekord! (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 9. September